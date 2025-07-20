أحمد حسن يكشف مدة تعاقد الاتحاد السكندري مع النيجيري جون إيبوكا

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، في التعاقد مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا، في صفقة قوية لتدعيم الخط الأمامي للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاتحاد السكندري يعلن التعاقد رسميًا مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا لمدة موسمين".

جون إيبوكا من مواليد 1996 (28 عامًا)، وسبق له اللعب في الدوري المصري عبر أندية إنبي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، وقدم خلال مشواره في الدوري مستويات لافتة جعلته أحد أبرز المهاجمين الأجانب في السنوات الأخيرة.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه إلى صفوف زعيم الثغر لمدة موسمين، بحضور محمد أحمد سلامة، والمدير الفني للفريق أحمد سامي، الذي أشاد بإمكانات إيبوكا الفنية والبدنية، مؤكدًا أن انضمامه يمثل إضافة هجومية قوية للفريق في الموسم الجديد.