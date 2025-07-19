أحمد سامي يرفض رحيل عمرو جمعة عن الاتحاد السكندري

رفض أحمد سامي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري رحيل عمرو جمعة مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتمسك ببقاء اللاعب فى الموسم الجديد، في ظل حاجة زعيم

الثغر إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد.

وانضم عمرو جمعة إلى الاتحاد في الموسم الماضي قادما من نادي راية، وظهر بشكل جيد مع زعيم الثغر، قبل أن ينال ثقة الجهاز الفني ويقرر بقائه مع زعيم الثغر.



وفي سياق سابق كشف مصدر مسؤول في نادي الاتحاد السكندري أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا بشأن انضمامه لصفوف زعيم الثغر.



وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يتبقى فقط الاتفاق النهائي على تفاصيل الراتب قبل توقيع العقود بصفة رسمية.



وتابع: المفاوضات تسير في أجواء إيجابية، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الاتحاد.



وتابع:" أحمدسامي المدير الفني للفريق الأول يبدي اهتمامه بالحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم.



ومن المنتظر أن يُعلن النادي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة حال إتمام التفاصيل النهائية

