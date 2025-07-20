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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصريحات ترامب .. الرئيس السيسي يناقش قضية المياه مع مسؤول عسكري أمريكي رفيع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تقرير صدى البلد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى لمناقشة قضية المياه، في خطوة ذات دلالات هامة. 

يأتي اللقاء في أعقاب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بشأن ملف المياه، مما يضفي أهمية خاصة على توقيت واجتماع هذا اللقاء. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق كوريلا نقل إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما ثمّنه الرئيس السيسي، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة. 

تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك

وفي هذا السياق، تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في كافة المجالات، لا سيما العسكرية والأمنية، وضرورة تعزيز هذا التعاون في ظل حرص الجانبين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. 

كما أشاد سيادته بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.


وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. 

وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي، كما تناول اللقاء ملف المياه، وأكد الرئيس على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.
 

تمويل أمريكا لبناء السد الإثيوبي

وكان الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن سد النهضة الإثيوبي وقضية مياه النيل في عدة مناسبات، واعتراف بتمويل الولايات المتحدة للسد ووصف التمويل بـ"الغبي".

وقال في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن: "كما تعلمون كان سد النهضة أحد أكبر السدود في العالم، كانت هناك مشكلة بالاعتماد على نهر النيل، ومصر لم تكن سعيدة، فهم يعيشون على النيل طبعا، النيل هو القلب وهو الروح".

وخلال استقباله أمين عام حلف الناتو مارك روته، أشار ترامب إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف، وأكد أنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى حل بشأن مسألة نهر النيل.

فيما أكد الرئيس السيسي أن مصر تثمّن تصريحات ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأضاف الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر تقدر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.

الفريق كوريلا السيسي مسؤول عسكري أمريكي قضية المياه ملف المياه سد النهضة الإثيوبي ترامب

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