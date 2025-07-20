وزير الثقافة يشارك في افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى شباب المعرفة بجامعة القاهرة

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من “ملتقى شباب المعرفة”، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال “مكتب شباب المعرفة”، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار: “اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية”، وذلك على مسرح جامعة القاهرة، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاءت الفعالية بحضور رفيع المستوى، ضم كلاً من: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية،وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس هاني تركي، مدير مشروع المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة.

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المعرفي المهم، مؤكدًا أن الملتقى يمثل نموذجًا رفيعًا للتعاون الإقليمي والدولي من أجل بناء مستقبل تقوده الأجيال الجديدة على أسس من المعرفة والابتكار.

وأشار وزير الثقافة إلى أن هذه النسخة من الملتقى تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات معرفية كبرى بفعل الذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية، وتغيرات سوق العمل، وهي تحديات تفرض علينا جميعًا مسؤولية مشتركة لتعزيز الثقافة العلمية، ونشر التفكير النقدي، وتمكين الشباب من أدوات العصر.

وأضاف أن ملتقى شباب المعرفة يفتح أمام شبابنا فضاءً تفاعليًا متعدد الثقافات، يعزز تبادل المعرفة، ويرسّخ قيم التعاون والشراكة، مؤكدًا أن المعرفة لم تعد ترفًا نظريًا، بل أداة عملية لمواجهة التحديات الكبرى، من سد الفجوات التعليمية وإعادة تشكيل التعليم، إلى تعزيز ريادة الأعمال وبناء التماسك المجتمعي، وهي كلها قضايا تتقاطع فيها الثقافة مع التحول المعرفي، وتلتقي فيها الهوية بالابتكار.