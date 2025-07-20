حزب الشعب الجمهوري: نقف خلف الدولة في معركتها الحاسمة ضد الإرهاب

أعرب حزب الشعب الجمهوري عن تقديره البالغ للجهود الأمنية الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، في إحباط مخطط إرهابي خطير كانت تقوده قيادات حركة "حسم" الإخوانية الهاربة، بالتنسيق مع عناصر إرهابية مدربة تسللت إلى البلاد عبر الدروب الصحراوية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت حيوية وشخصيات مهمة.

وأكد الحزب في بيان رسمي أن المؤسسات الأمنية للدولة أثبتت مجددًا يقظتها واستعدادها الكامل للتعامل بحسم مع أي تهديد يمس أمن الوطن واستقراره، مشددًا على أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قواته المسلحة والشرطة في المعركة المستمرة ضد الإرهاب.

في هذا السياق، أعرب الحزب عن خالص تعازيه لأسرة المهندس الشهيد مصطفى أنور أحمد عفيفي، الذي ارتقى خلال العملية الأمنية متأثرًا بإطلاق نار عشوائي من العناصر الإرهابية.

كما ثمّن الحزب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد إلى قائمة مستحقي التكريم في صندوق تكريم الشهداء، تقديرًا لتضحيته الغالية.

وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية وطنية مشتركة، داعيًا إلى استمرار التكاتف الشعبي والسياسي لدعم مؤسسات الدولة في جهودها لحماية أمن البلاد، مؤكدًا أن كل محاولة خبيثة للمساس بأمن مصر ستُقابل بالرد الرادع والحاسم.