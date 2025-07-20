السر في الفقه.. رئيس الجامعة يكشف ما يميز طبيب الأزهر عن غيره

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية الصدق والإخلاص والأمانة في مسيرة حياة الطبيب، باعتباره صاحب رسالة؛ جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية تخريج الدفعة ال 53 بكلية طب البنات بالقاهرة الأولى في النظام التكاملي.

ورَّحب رئيس الجامعة بالحضور جميعًا، وقدَّم التهنئة لبناته الخريجات وأسرهن بهذا التخرج الذي هو ليس نهاية المطاف لكنه بداية الطريق إلى الحياة العملية.

وأوضح أنه على خريجي جامعة الأزهر الشعور بالفخر، لأنهم يدرسون ما يتميزون به عن غيرهم من خريجي الجامعات الأخرى وهو دراسة علوم الدين والدنيا معًا، مشيرا إلى أن كلية طب البنات بالقاهرة كلية متميزة، حيث كانت في طليعة الكليات الطبية التي تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء عام 2014م، وأيضًا كانت كلية طب البنات سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد لمرتين.

وأوضح أن خريجي الطب في جامعة الأزهر يدرسون مادة الفقه بطعم الطب؛ حيث يدرسون موضوعات: نقل الأعضاء، وأطفال الأنابيب، والحقن المجهري، وموت جذع المخ، والخلايا الجذعية وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بتخصص الطبيب، وهذا ما يميز طبيب جامعة الأزهر عن غيره، إضافة إلى عمليات التطوير المستمر في المناهج الدراسية التي تحرص جامعة الأزهر عليها لمواكبة مستجدات العصر عن طريق دراسة فقه الواقع.

وبَيَّن رئيس الجامعة أن عمليات التطوير المستمر في جامعة الأزهر لا تتوقف، مشيرًا إلى أنه مع بداية العام الدراسي القادم سوف يتم افتتاح كليات جديدة تتضمن كليات: "الطب البيطري - الذكاء الاصطناعي- للبنين - كلية الذكاء الاصطناعي للبنات".

وفي ختام كلمته دعا رئيس جامعة الأزهر لبناته الخريجات بالتوفيق والنجاح، وأن يكنَّ نافعات للدين والوطن.