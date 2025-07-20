خبير تغذية يحذر من مخاطر قلة شرب المياه والإكثار من النسكافيه والعصائر

حذر الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” مع ياسمين عز على قناة MBC مصر، من خطورة الاعتماد على القهوة السريعة التحضير (النسكافيه) والعصائر بشكل مفرط دون شرب كميات كافية من الماء.

و قال نزيه: “قلة شرب المياه وشرب النسكافيه والعصاير بكثرة ممكن يموت”، موضحًا أن الجسم يحتاج لترطيب مستمر خصوصًا في أوقات الحرارة.

“الهبوط” يحدث نتيجة نقص السوائل.

وأضاف أن المشروبات مثل العصائر لا تعوض الماء الأساسي، لأنها تحتوي على نسب عالية من السكر ولا توفر الترطيب الكافي للجسم .

وبحسب نزيه، فإن الجفاف يقلل من كفاءة الجهاز الدوراني، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومنها هبوط حاد في ضغط الدم، ومخاطر تزايد على القلب والأوعية الدموية عند الإكثار من القهوة أو العصائر دون الماء .

خلاصة وتوصيات:

• اجعل شرب الماء عادة يومية منتظمة، خاصةً خلال فترات الحر أو بعد تناول المنبهات.

• ابتعد عن الاعتماد على العصائر والقهوة لتعويض نقص السوائل، فهما غنيان بالسكر والكافيين ولا يوفران الترطيب الكافي.

• إذا شعرت بتعب أو هبوط، فغالبًا يكون السبب هو الجفاف، والأفضل هو شرب الماء الفوري.

• استشر طبيبًا إذا تكررت عليك أعراض الإعياء أو الدوخة، لأنها قد تشير إلى مضاعفات بحاجة إلى متابعة طبية.