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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 21-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه،استقرارا مع أول تعاملات اليوم الإثنين 21-7-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

أقل سعر دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث لسعر أقل دولار مقابل الجنيه في بنوك " قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، ميد بنك".

الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه، في أول تعاملات له صبيحة اليوم، على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنوك اليوم

مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الأحد؛ شهد سعر الدولار انخفاضا مقداره 8 قروش أمام الجنيه.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه في المتوسط.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع.

تحركات الدولار

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية مع انتهاء التعاملات مساء أمس 

سعر الدولار في البنوك

وأظهر معدل انخفاض الدولار مقابل الجنيه خلال 4 أيام وحتي ختام تعاملات اليوم مقدار 8 قروش في المتوسط، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، ميد بنك".

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف  المتحد، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول، البركة"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنك HSBC.

سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك" المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع في بنك سايب.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.377 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في النبنك المصري الخليجي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنك نكست

أعلي سعر

وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

البنك المركزي وحدود السحب

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عن العودة للعمل بالحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك البالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو 2025، التي كانت قد رفعت هذا الحد مؤقتًا إلى 500 ألف جنيه.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة النقدية الرامية إلى تنظيم التعاملات النقدية وضمان استقرار السيولة داخل الجهاز المصرفي، بعد تقييم الأثر المؤقت للزيادة التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي. وأكد المركزي أن القرار الجديد يسري فورًا بجميع فروع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وأوضح البنك أن إعادة تفعيل الحد السابق يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير عمليات السحب للمواطنين والشركات، وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي، دون التأثير على خطط البنك في دعم النظام المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يواصل اتخاذ خطوات مدروسة لضبط السيولة في السوق، بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي، ويؤكد حرصه على التواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية لضمان استقرار السياسات النقدية والمالية في البلاد.

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