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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 20-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، مع انتهاء التعاملات، مساء اليوم الأحد الموافق 20-7-2025 داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر معدل انخفاض الدولار مقابل الجنيه خلال 4 أيام وحتى ختام تعاملات اليوم، مقدار 8 قروش في المتوسط، ليصعد بذلك مركز الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، ميد بنك".

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف  المتحد، التعمير والاسكان، أبوظبي الأول، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنك HSBC.


سعر الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.32 جنيه للشراء و 49.42 جنيه للبيع في بنوك" المصرف العربي الدولي، قناة السويس، الاسكندرية، القاهرة، التجاري الدولي CIB،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري،فيصل الاسلامي، العربي الافريقي الدولي".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و 49.46 جنيه للبيع في بنك سايب.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.377 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

كما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلى سعر

وصل أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

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