برلماني: مصر قادرة على جذب رؤوس أموال ضخمة من السوق الأمريكية الفترة المقبلة

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وجود فرص واعدة أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، يعكس توجه الدولة الواضح لخلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية عالميًا.

أوضح بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، بمشاركة وزيري الخارجية والاستثمار، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون المصري الأمريكي على أساس من المصالح المتبادلة والثقة المتنامية، مشيرًا إلى أن طرح مشروعات محددة على الجانب الأمريكي يعكس مرحلة جديدة من التعاون القائم على أولويات واضحة وخطط مدروسة.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة: "الحكومة الآن تُركّز على ملفات الاستثمار النوعي، وطرح مشروعات حقيقية مدعومة بحوافز قوية ومناخ قانوني وتشريعي أكثر استقرارًا، وهي رسالة مهمة للمستثمر الأمريكي، الذي يبحث دائمًا عن أسواق واعدة تتمتع ببنية تحتية قوية وقوانين تضمن حماية رأس المال".

وأكد بدراوي أن الفرص الاستثمارية في مصر لا تقتصر على القطاعات التقليدية مثل البنية التحتية والطاقة، بل تشمل مجالات واعدة مثل التكنولوجيا، التحول الرقمي، النقل الذكي، التصنيع التخصصي، والهيدروجين الأخضر، وهي مجالات تحظى باهتمام عالمي وتناسب طبيعة الاستثمارات الأمريكية الكبرى.

وأشار إلى أن إشارات رئيس الوزراء حول إزالة العقبات وتقديم تسهيلات إضافية تعكس استجابة مباشرة لتوصيات البرلمان، خاصة من لجنة الخطة والموازنة، التي طالما أكدت على ضرورة تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية.

واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن مصر قادرة على جذب رؤوس أموال ضخمة من السوق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت الحكومة في نهجها الإصلاحي، ونجحت في تقديم نموذج استثماري واضح وشفاف ومدعوم سياسيًا وتشريعيًا.