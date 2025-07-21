تشارلي إكس سي إكس وجورج دانيال يحتفلان بزفافهما في لندن

احتفلت النجمة البريطانية تشارلي إكس سي إكس، البالغة من العمر 32 عامًا، بزواجها من جورج دانيال، عازف الطبول في فرقة The 1975، خلال مراسم حميمية أقيمت يوم السبت 19 يوليو في قاعة هاكني تاون هول بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد محدود من الأصدقاء والعائلة.





اختار الثنائي أن يعقدا قرانهما بعيدًا عن الأضواء، واكتفيا بحفل بسيط جمع بين الأناقة والرومانسية. ارتدى دانيال بدلة كلاسيكية، فيما تألقت تشارلي بفستان ساتان بسيط بتصميم “أوف شولدر” وطرحة من التول، واكتملت إطلالتها بنظارات شمسية سوداء كبيرة، أضفت لمسة من شخصيتها المتمردة المعروفة.





حضر الحفل والدا تشارلي وأعضاء فرقة دانيال، باستثناء المغني الرئيسي للفرقة، ماتي هيلي. وقد التُقطت لهما صور وهما يتبادلان القبلات أمام مبنى البلدية، في مشهد مليء بالحب والبساطة.





كانت تشارلي، واسمها الحقيقي شارلوت أيتشيسون، قد أعلنت خطوبتها من دانيال بشكل غير مباشر في نوفمبر 2023، عبر منشور على إنستغرام أظهر خاتم الخطوبة على صينية شاي، معلّقة: “تشارلي إكس سي إكس وجورج دانيال إلى الأبد”.





الثنائي تعاونا فنيًا في أكثر من مشروع، أبرزها ألبوم تشارلي السادس Brat، الذي صدر في يونيو 2025. وقد تحدثت عنه في عدة مقابلات، مشيرة إلى أن العمل مع شريك حياتها أضاف بُعدًا جديدًا لتجربتها الفنية، رغم التحديات العاطفية داخل الاستوديو، حيث وصفت نفسها مازحة بـ”الشخصية الصعبة” خلال جلسات التسجيل مع دانيال.





تعود العلاقة بين الاثنين إلى عام 2021، حين تعاونا لأول مرة في أغنية “Spinning”، بالتعاون مع No Rome. وأكدت تشارلي علاقتهما رسميًا في مايو 2022.



