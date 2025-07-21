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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هؤلاء النجوم قرروا عدم الزواج مجددا والسبب؟ |صور

هؤلاء النجوم قرروا عدم الزواج مجددًا والسبب؟
هؤلاء النجوم قرروا عدم الزواج مجددًا والسبب؟
شروق سلامة

رغم شهرتهم وتجاربهم العاطفية المتنوعة، قرر عدد من المشاهير ألا يدخلوا في تجربة الزواج مرة أخرى. بعضهم مر بتجارب مؤلمة، وآخرون فقدوا شركاء حياتهم، وهناك من يرى ببساطة أن الزواج لم يعد ضروريًا. إليكم أبرز التصريحات التي أدلى بها هؤلاء النجوم حول أسبابهم.


 

جينيفر لوبيز

خلال حفلها في بلباو، إسبانيا، ردت لوبيز على لافتة من أحد المعجبين يطلب منها الزواج بقولها: “أعتقد أنني انتهيت من ذلك. جربت ذلك عدة مرات”.


 

كيلي كلاركسون

في حديثها مع مجلة “بيبول”، قالت المغنية: “أنا في الأساس لم أرد الزواج في المرة الأولى. كان ذلك مهمًا بالنسبة له (براندون بلاكستوك) لأسباب دينية وعائلية، لكنني لم أكن من هؤلاء الأشخاص”.


 

جين فوندا

صرحت بأنها لم تحقق نجاحًا في الزواج، ولا ترغب في تكرار التجربة. وأضافت: “أعيش وحدي. أشاهد ما أريد على التلفزيون. لا أريد أن أكون متزوجة مجددًا”.


 

درو باريمور

الممثلة التي خاضت ثلاث زيجات سابقة، قالت بوضوح: “أبدًا. لن أتزوج مرة أخرى. لا أريد أن أكون مرتبطة بأحد بهذا الشكل مرة أخرى”.


 

ميلاني غريفيث

بعد أربع زيجات، أكدت غريفيث أنها لا ترى الزواج ضروريًا في هذه المرحلة من حياتها. وأضافت: “لا أرغب في الزواج”.


 

كريس جينر

قالت خلال ظهور إعلامي عام 2018: “لا أحتاج إلى ارتداء فستان زفاف طويل. لقد مررت بكل ذلك من قبل، ليس هناك ما يدعوني لتكراره”.


تيري إروين

أرملة ستيف إروين قالت في تصريح حديث إنها لم تشعر برغبة في المواعدة منذ وفاته عام 2006. وأضافت: “كنت محظوظة بزواج رائع، وهذا يكفيني”.


 

إيمان

بعد وفاة زوجها ديفيد بوي، صرحت عارضة الأزياء بأنها لا تزال تشعر بأنها متزوجة منه. وقالت: “هو زوجي، وما زلت أشعر بحضوره في حياتي”.


 

سيلين ديون

قالت إن زوجها الراحل رينيه أنجليل لا يزال حاضرًا في يومياتها، وأكدت: “ما زلت متزوجة من رينيه. هو زوجي وسيظل كذلك دائمًا”.


 

ليام نيسون

الممثل الذي فقد زوجته ناتاشا ريتشاردسون عام 2009 قال لمجلة “بيبول”: “لا. ببساطة، لم أعد أبحث عن علاقات أو زواج. لدي ما يكفيني”.


 

ميل بروكس

قال في تصريح لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد وفاة زوجته آن بانكروفت: “عندما تكون متزوجًا من آن بانكروفت، لا يبدو أي شخص آخر جذابًا. الأمر بهذه البساطة”


 

درو الزواج كريس جينير

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