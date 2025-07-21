دريك بيل: لم نحصل على عوائد مادية من عرض Drake & Josh رغم نجاحه الساحق

كشف الممثل والمغني الأميركي دريك بيل، نجم مسلسل Drake & Josh الشهير، عن تفاصيل صادمة تتعلق بالجوانب المالية لنجوم Nickelodeon، مؤكدًا أنهم لم يحصلوا على أي عوائد مادية (Residuals) من إعادة عرض الحلقات رغم النجاح الجماهيري الكبير للمسلسل.





وقال بيل (39 عامًا) خلال استضافته في بودكاست The Unplanned Podcast إنه لم يتقاضَ أي مبالغ مالية لاحقة مقابل بث حلقات المسلسل على القنوات أو المنصات المختلفة، مؤكدًا: “يشاهد الناس الحلقات على ثلاث قنوات مختلفة، بل وحتى على نتفليكس، بينما لا يصلني أي مقابل مادي”.





وأشار إلى أن الاعتقاد السائد بأن كل من يظهر على التلفزيون يتمتع بحياة ثرية هو تصور خاطئ، مضيفًا: “الناس يظنون أننا نعيش في قصور فقط لأننا ظهرنا على الشاشة… لكن الحقيقة مختلفة تمامًا”.





وانتقد بيل النظام الذي لا يمنح الممثلين الأطفال حقوقهم المادية، واصفًا الوضع بأنه “استغلال مستمر”. وأوضح أن معظم نجوم Nickelodeon في تلك الفترة حصلوا على أجر لمرة واحدة فقط مقابل مشاركتهم، دون أي عائد إضافي لاحق، وهو ما أسهم لاحقًا في تعرضه لأزمات مالية حادة.





وأضاف بيل أن نظام العوائد المالية المتّبع في بعض المسلسلات مثل Friends يمنح الممثلين ملايين الدولارات سنويًا مقابل إعادة العرض، على عكس ما حدث مع طاقم عمل Drake & Josh.





وفي ختام حديثه، شدد بيل على ضرورة إصلاح هذا النظام، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التصريحات في تسليط الضوء على الحقوق المهدرة للفنانين الأطفال السابقين في صناعة التليفزيون.



