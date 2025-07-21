ختام فعاليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية بجامعة بنها

تختتم اليوم فعاليات ملتقى إبداع السادس والتي تنظمه جامعة بنها لكليات التربية النوعية بجامعة بنها بمشاركة 9 جامعات مصرية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هانى شحته عميد كلية التربية النوعية ببنها.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات ، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع السادس.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادى ، أن الملتقى يهدف إلى تنمية مواهب الطلاب في مجالات الفنون النوعية، وخاصة الموسيقى، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم في بيئة تنافسية راقية، تُسهم في صقل قدراتهم الفنية ودعم طموحاتهم الأكاديمية والمهني.

وقال الدكتور هانى شحتة، إن فعاليات الملتقى لليوم الثاني شهدت في مجالاته المختلفة نوع من المنافسة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب عكست تميزهم ، وتنوع أساليبهم الفنية، وسط أجواء من الحماس والإبداع بين الكليات المشاركة.