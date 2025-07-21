قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
"درجات الرأفة" تنقذ بعض الطلاب من الرسوب قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة
مصر تمضي نحو تصدير الدواء لإفريقيا.. مشروع لتأسيس مصنع مشترك في زامبيا
الوزير: الموافقة على 3 مصانع باستثمارات 216 مليون دولار وتوفير 15 ألف فرصة عمل
معايير محددة لتقييم المطورين.. الإسكان: منصتان جديدتان لتنظيم السوق وتصدير العقار المصري
مليون جنية غرامة.. أزمة جديدة لـ أحمد فتوح مع الزمالك | تفاصيل
بدء تنفيذ اتفاق إجلاء في السويداء.. والتوتر لا يزال قائما
احذر.. الحبس و500 جنيه غرامة عقوبة انتحال الشخصية في التصويت بانتخابات الشيوخ
بعد إحباط مخطط حركة حسم.. تعرف على عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية بالقانون
آمال ماهر عن صوت مصر الأول: اسمي أكبر من أي لقب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور الوزير.. شاهد تخريج دفعة جديدة من طلاب معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام الوزارة بحضور الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية ، والدكتورة آمنة عمر القائم بأعمال عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين.

وضمت الدفعة الجديدة خريجي عدة أقسام هندسية، شملت الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ، وهندسة الطيران، وهندسة القوى الميكانيكية.

وخلال كلمته أعرب وزير الطيران المدني، عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم الذي يمثل خطوة فارقة في حياة الخريجين ، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في إعداد وتأهيل الكفاءات الهندسية في مختلف التخصصات ، مشيرا إلى أن المعهد يُعد أحد الصروح التعليمية الرائدة في مصر والمنطقة ، ويحظى برعاية مستمرة من الوزارة التي تحرص على تطوير إمكانياته الأكاديمية والتدريبية ، بما يسهم في إعداد مهندسين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأكد  الحفنى ، على أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في أي عملية تطوير حقيقي، وأن الوزارة تضع تنمية وتأهيل الكوادر البشرية على رأس أولوياتها من خلال بيئة تعليمية وتدريبية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية والمعايير الدولية، معربا عن تقديره لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم البناءة في تخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

كما وجه الحنفي، التهنئة لأسر الخريجين على هذا الإنجاز الذي يعكس ثمار دعمهم المتواصل، موصيا الخريجين بالاستمرار في طلب العلم والتحلي بالأخلاق المهنية والعمل بإخلاص من أجل خدمة الوطن ورفع رايته في مختلف المحافل.

من جانبه، أعرب الطيار عزت متولي، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد ، مؤكدا أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تواصل أداء رسالتها الوطنية في إعداد الكفاءات الفنية والهندسية من خلال برامج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وشهد الحفل توزيع شهادات التخرج وسط أجواء من الفخر والسعادة، واختتم بالتقاط صورة تذكارية جمعت وزير الطيران ، بالخريجين وأعضاء هيئة التدريس في مشهد يجسد حرص الوزارة على تكريم الكفاءات الوطنية الشابة، وتشجيعها على المضي قدما في مسيرة العطاء والتنمية.

وزير الطيران سامح الحفني تكنولوجيا الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الدكتور حسن الصغير

الإمام الطيب يقرر ندب حسن الصغير رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية

وزارة الأوقاف

إعلان بدء اختبارات المرحلة الأولى لمسابقة إيفاد القراء لشهر رمضان 1447هـ 2026م

حكم وضع المرأة للعطر خترج المنزل

حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان

أنغام
أنغام
أنغام

تحذير | سلامة الغذاء تكشف معلومة صحية خطيرة عن تحضير الشاي

الكاتيل
الكاتيل
الكاتيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد