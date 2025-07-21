بحضور الوزير.. شاهد تخريج دفعة جديدة من طلاب معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام الوزارة بحضور الطيار عزت متولي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية ، والدكتورة آمنة عمر القائم بأعمال عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران ، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين.

وضمت الدفعة الجديدة خريجي عدة أقسام هندسية، شملت الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات ، وهندسة الطيران، وهندسة القوى الميكانيكية.

وخلال كلمته أعرب وزير الطيران المدني، عن سعادته بالمشاركة في هذا اليوم الذي يمثل خطوة فارقة في حياة الخريجين ، مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران في إعداد وتأهيل الكفاءات الهندسية في مختلف التخصصات ، مشيرا إلى أن المعهد يُعد أحد الصروح التعليمية الرائدة في مصر والمنطقة ، ويحظى برعاية مستمرة من الوزارة التي تحرص على تطوير إمكانياته الأكاديمية والتدريبية ، بما يسهم في إعداد مهندسين على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية.

وأكد الحفنى ، على أن العنصر البشري يمثل حجر الأساس في أي عملية تطوير حقيقي، وأن الوزارة تضع تنمية وتأهيل الكوادر البشرية على رأس أولوياتها من خلال بيئة تعليمية وتدريبية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية العالمية والمعايير الدولية، معربا عن تقديره لأعضاء هيئة التدريس على جهودهم البناءة في تخريج أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

كما وجه الحنفي، التهنئة لأسر الخريجين على هذا الإنجاز الذي يعكس ثمار دعمهم المتواصل، موصيا الخريجين بالاستمرار في طلب العلم والتحلي بالأخلاق المهنية والعمل بإخلاص من أجل خدمة الوطن ورفع رايته في مختلف المحافل.

من جانبه، أعرب الطيار عزت متولي، عن فخره بتخريج دفعة جديدة من طلاب المعهد ، مؤكدا أن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تواصل أداء رسالتها الوطنية في إعداد الكفاءات الفنية والهندسية من خلال برامج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وشهد الحفل توزيع شهادات التخرج وسط أجواء من الفخر والسعادة، واختتم بالتقاط صورة تذكارية جمعت وزير الطيران ، بالخريجين وأعضاء هيئة التدريس في مشهد يجسد حرص الوزارة على تكريم الكفاءات الوطنية الشابة، وتشجيعها على المضي قدما في مسيرة العطاء والتنمية.