رئيس اللجنة البارالمبية المصرية: نقدم الدعم لكل أبطالنا للحصول على الميداليات

قال الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إن محمود سامح مثال للصبر والتحدي ، حيث يركب الحصان بقدم واحدة ، وبالرغم من ذلك فهو متحمس جدا رغم أنه يتمرن بإمكانيات محدودة وهذه بداية جيدة جدا لشاب فى مقتبل عمره.

وأوضح “مصطفى” خلال مداخلة هاتفير ببرنامج “صباحك مصري” والمذاع عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” إن الهدف خلال الفترة حاليا هى النهوض بالرياضات البارالمبية عام 2028 ، ومن ضمن الأهداف هو رعاية الأبطال منذ بدايتهم لتحقيق نتائج ممتازة.

وتابع “رئيس اللجنة البارالمبية المصرية” قائلًا :"نقدم الدعم لكل أبطالنا حتى الحصول على الميداليات بالبطولات المحلية والعالمية".