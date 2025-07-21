سيف زاهر يشيد بجون إدوارد وصفقات الزمالك

أثنى الإعلامي سيف زاهر على الجهود التي يبذلها جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية الأخيرة داخل القلعة البيضاء تؤكد نجاح التخطيط والتعامل الهادئ في ملف الصفقات.

وأكد زاهر، خلال تصريحاته، أن إدوارد أعاد الهيبة لنادي الزمالك، خاصة مع الأداء الاحترافي الذي يُدار به الميركاتو الصيفي الحالي، والذي يسير بشكل منظم وهادئ، وهو ما يعد علامة واضحة على النجاح.

كما شدد على أن التعاقد مع الفرنسي تيدي أوكو يُعد من أنجح الصفقات هذا الموسم، متمنيًا له التوفيق مع الفريق الأبيض، ومؤكدًا أن الزمالك في طريقه للعودة للمنافسة بقوة بداية من الموسم الحالي.

وأشار زاهر إلى أن كل المؤشرات الحالية إيجابية، معتبرًا تجربة اللجنة الرياضية الجديدة بمثابة نموذج ناجح حتى الآن، لا سيما مع سرعة حسم الصفقات دون إثارة إعلامية، وهو ما يعكس الجدية والاحتراف في عمل الإدارة.