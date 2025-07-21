في ظل ارتباطه بالزمالك.. حامد حمدان يثير الجدل برسالة شخصية

نشر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، مهاجم نادي بتروجيت، رسالة عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، عكست الحالة النفسية التي يمر بها في الفترة الأخيرة.

وكتب حمدان في رسالته:

“مساء الخير، أما بعد: عموماً الإنسان يمر بضغوطات نفسية، مما يؤدي للعزلة وضيق الخاطر. الحمد لله.”

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع الأنباء المتداولة عن رغبة نادي الزمالك في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على توصية فنية وصلت إلى إدارة نادي بتروجيت، والتي أبدت انفتاحًا على انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

ويواصل اللاعب بين الحين والآخر نشر رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعكس حالة من الترقب والضغط النفسي في ظل الحديث المتزايد عن مستقبله الكروي.