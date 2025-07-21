برلمانية: إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية يعزز نمو القطاع

أشادت سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإعلان وزارة الصحة والسكان، إطلاق المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية.



وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن المنصة تتضمن جميع الخدمات العلاجية، واللوجستية، وكذلك مناقشة تذليل كافة التحديات، وإتاحة بيئة عمل آمنه للأطباء، والمرضى القادمين للعلاج من الخارج.

وتوقعت سحر طلعت، أن يكون لهذه المنصة مردود إيجابي كبير على قطاع السياحة العلاجية، والذي يمثل رافدا مهما من روافد الدخل القومي.



وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية استغلال التكنولوجيا في دعم قطاع السياحة، وخصوصا السياحة العلاجية، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المنصة يساهم بشكل كبير في مواجهة كافة الأزمات التي تواجه الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام.