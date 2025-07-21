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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سلسلة حوادث تضرب محافظة أسوان … إصابة ركاب بعد تصادم عدد من السيارات .. العثور على جثمانين فى ظروف غامضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم المحافظات

شهدت محافظة أسوان عدد من الحوادث على الطريق السريع نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص بالإضافة إلى العثور على جثمانين .

حادث الطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة

تعرض 6 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة ، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

القصة الكاملة 

كانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان/ القاهرة مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة .


حادث ميكروباص أبوسمبل 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند قرية جرف حسين بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

و نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل / أسوان البرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 

العثور على جثتين 

عثرت الأجهزة المختصة على جثتين لشابين بمنطقة جبال وادى العلاقى جنوب شرق أسوان حيث أنهما ضلا طريقهما فى الجبال، ولقيا مصرعهما أثناء بحثهما عن طريق العودة ، تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشابين لقيا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق فى الجبال الشرقية بمنطقة العلاقى.

التحريات الأولية 

وتبين من التحريات الأولية أن الجثتين لشابين كلاهما من مدينة كوم أمبو أحدهما من منطقة الواحى والآخر من قرية عزبة العرب وكانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقي ، وبالتحريات الأولية تبين أنهما كانا فى طريقهما لنقل كمية من السولار بمنطقة جبال العلاقى ولقا مصرعهما بعد أن ضلا الطريق وهو ما ترتب عليه الموت عطشًا تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة فى أسوان.

حادث الطريق الزراعى محافظة أسوان حادث ميكروباص أبوسمبل

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