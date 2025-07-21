أثر فى وعي الجمهور المصري.. الحديدي: التليفزيون المصري مر بتطورات كثيرة

قالت منى الحديدى أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التليفزيون المصري مر بتطورات كثيرة سواء على المستوى الكيف أو الكم وحجم إنتاج كبير فى الدراما والأفلام التليفزيونية مما اثر فى وعى الجمهور المصري والعربي بشكل عام.

وأضافت “الحديدى” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولي” ، أن ماسبيرو بكل قطاعاته وقنواته وإذاعته هى مصدر لثقافة ووعى قطاع كبير من المصريين والشهوب العربية .

وأشارت “أستاذ الإعلام وهضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” إلى أن التليفزيون المصرى كان منصة لتقديم نماذج قيادية متفقة مع عصرها مثل الإذاعية سلوى حجازى والأستاذ صلاح زكي