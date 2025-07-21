أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 27 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المجتمع الدولي، وخصوصًا بعض القيادات السياسية في عدد من الدول، بات يتعامل بقدر مقلق من اللامبالاة تجاه الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول تكتفي بإصدار بيانات الشجب والاستنكار دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف العدوان، رغم مرور أكثر من 22 شهرًا على حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأوضح الشوا خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستغل هذا التراخي الدولي لمواصلة جرائمه، بما في ذلك القتل اليومي، والتجويع، والتهجير القسري، والتدمير الممنهج، في محاولة لفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الكارثة لا تقتصر فقط على نقص الغذاء والماء والدواء، بل تمتد إلى تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني بشكل كامل، وسط صمت دولي غير مبرر.