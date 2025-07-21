آس الإسبانية: اهتمام إيطالي كبير بضم مهاجم ليفربول

أكد تقرير صحفي، اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي، بالتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “آس” الإسبانية، يسعى يوفنتوس لتدعيم هجومه الصيف المقبل، بالتعاقد مع داروين نونيز.

وأضاف، أن ليفربول يبحث عن مخرج بعد إنفاقه الباهظ على التعاقدات، ويسعى النادي الإيطالي لاستغلال ذلك، كما أن نابولي مهتم بالتعاقد مع النجم الأورجوياني.

يذكر أن داروين نونيز تواجد ضمن قائمة ليفربول لخوض الجولة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد.

قائمة ليفربول للجولة الآسيوية

أليسون، جوميز، إندو، فان دايك، كوناتي، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، جونز، جاكبو، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، جرافنبرتش، دواك، وودمان، مامارداشفيلي، كيركيز، فيرتز، فريمبونج، بيتشي، نجوموها، ميسيور، مورتون، برادلي، ستيفنسون، نيوني.