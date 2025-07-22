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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 : تولَّ مهامًا جديدة

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

أظهر صدقك في حياتك العاطفية، وتولَّ مهامًا جديدة في العمل تُسهم في نموّك المهني أنت أكثر أمانًا ماليًا. قد تكون هناك مشاكل صحية طفيفة.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

ينبغي على المسافرين اتباع نظام غذائي صحي، أما من يعانون من مشاكل في النوم، فعليهم اللجوء إلى الطرق التقليدية. بعض الجروح والكدمات الطفيفة شائعة بين الأطفال، وقد يُصابون أيضًا بحمى فيروسية اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت من هواة الأعمال، فهذا هو الوقت المناسب لتوسيع آفاقك والاستثمار في مشاريع متعددة. كما سيوسع المحظوظون أعمالهم إلى مواقع أجنبية.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

اليوم مناسب للتعبير عن المشاعر، وقد يقترح عليك العزاب التقدم بطلب للحصول على رد إيجابي. قد تحصل على دعم والديك للعلاقة، والزواج وارد أيضًا.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

سيحتاج العاملون  في القطاع المصرفي والإعلامي إلى ساعات عمل إضافية يمكن لرجال الأعمال إطلاق مشاريع جديدة بثقة اليوم، وسيجتاز بعض الطلاب أيضًا الامتحانات التنافسية.

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