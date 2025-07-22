قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تصلي سنة الفجر لمن فاتته؟.. لا تضيع ثوابها
دعاء الخوف والقلق.. يطمئن الطلاب وأولياء الأمور عند ظهور نتيجة الثانوية العامة
طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا
حمادة صدقي: حسن شحاتة خضع لعملية في القلب.. وحالته مستقرة
فتح باب التقديم لـ معاهد القراءات بالأزهر الشريف.. اعرف الشروط
وزير الشباب: هدفنا الحفاظ على الأهلي والزمالك.. ونقدر غيرة الجماهير
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الملعب التونسي
سيارة فارهة بأرقام تحمل اسمها.. ملك زاهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها
مصرع سيدة وشاب وإصابة 4 في انقلاب ميكروباص على طريق ميت غمر بالدقهلية
11 شهيدا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب مدينة غزة
المالية»: الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية «سابق لأوانه»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تعزيز إنتاج السكر محليًا يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم استقرار السوق

صناعة السكر
صناعة السكر
حسن رضوان

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لخطط تطوير صناعة السكر تؤكد أن الحكومة تضع الأمن الغذائي والإنتاج المحلي في صدارة أولوياتها، لافتًا إلى أن صناعة السكر تمثل نموذجًا واضحًا لقطاع يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة محاور مالية واقتصادية، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد التي تُثقل كاهل النقد الأجنبي، إلى جانب دورها في دعم المزارعين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر.

وأوضح أن تطوير المصانع القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحقيق الاستدامة البيئية، لا يقل أهمية عن التوسع في الزراعة التعاقدية، مشددًا على أن نجاح هذا الملف يتطلب إدارة مالية مرنة، وخطة استثمارية تستهدف التوسع الذكي في خطوط الإنتاج والتوزيع.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب مشروعات الدولة الإنتاجية ذات العائد القومي، مؤكدًا أن ما تم عرضه خلال اجتماع رئيس الوزراء يعد خطوة مهمة لتحويل مصانع السكر من وحدات تقليدية إلى مجمعات صناعية متكاملة متعددة المنتجات.

كما دعا بدراوي إلى التوسع في دعم الأبحاث التطبيقية لتحسين إنتاجية الفدان وزيادة محتوى السكر في المحاصيل، مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات المرتبطة مثل الإيثانول، العلف، والمشتقات الغذائية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من السكر لم يعد حلمًا بعيدًا، بل هو هدف قابل للتحقق في ظل هذه الإرادة السياسية والدعم المؤسسي المتواصل، داعيًا إلى تحويل قطاع السكر إلى قصة نجاح وطنية تسهم في بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ومستدام.

النائب محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة صناعة السكر رئيس الوزراء طط تطوير صناعة السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

ترشيحاتنا

الفنان طارق ريحان

اليوم.. نظر محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان

أرشيفية

علاقة حرام انتهت بجريمة.. القصة الكاملة لخيانة الزوجة وغدر شقيق الزوج

حادث انقلاب تريلا

بسبب السرعة الزائدة.. انقلاب تريلا أمام كمبوند شهير بالتجمع

بالصور

هؤلاء ممنوعون من تناول التين الشوكي.. هل أنت منهم؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد