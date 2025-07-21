أكد وزير الخارجية البريطاني، إن إسرائيل تخطط لبناء مزيد من المستوطات داخل القدس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” .



وقال وزير الخارجية البريطاني:" نؤيد حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، وسنخصص 20 مليون جنيه إسترليني لدعم إعادة الإعمار بغزة".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني:" نسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة".

وتابع وزير الخارجية البريطاني:" نتواصل مع مصر ودول المنطقة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة".

وأكمل وزير الخارجية البريطاني: “دور الوسطاء والولايات المتحدة مهم لوقف إطلاق النار في غزة، ونعمل مع الوسطاء لإطلاق سراح المحتجزين في غزة”.