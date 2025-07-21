حرام رمي الفلوس| هجوم ناري من تامر أمين على التباهي في الساحل الشرير

شن الإعلامي تامر أمين، هجوما حادا على التباهي في الساحل الشمالي والذي يوصف بالساحل الشرير، قائلا :"فشخرة كدابة عند ناس عددها مش قليل في الساحل الشرير".

البعض في الساحل الشرير يرمي الفلوس في الأرض

وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن حالة من الاستعراض وسعار حولين الفشخرة الكدابة، والتباهي والفشخرة الكدابة والحاجة اللي بجنيه وتدفع فيها أكثر.

وتسأل تامر أمين، :"هل تعرف أن هذا الأمر حرام وهذا ليس كلامي ولكن كلام المولى عز وجل والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولان هذا الأمر فيه الكبر والتبزير وربنا هيسألك كيف أكتسبتها وفيما انفقتها والبعض في الساحل الشرير يرموا الفلوس في الأرض".

