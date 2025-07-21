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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق الشناوي ينتقد نقابة الموسيقيين بعد قرار منع راغب علامة: "تبددون الطاقة في صغائر الأمور"

راغب علامةً
راغب علامةً
منار نور

علّق الناقد الفني طارق الشناوي على الجدل المثار مؤخرًا بشأن قرارات النقابات الفنية، وخاصة قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، على خلفية مشهد جمعه بإحدى المعجبات في حفله الأخير.

وكتب الشناوي منشورًا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قال فيه:
"نقابة الموسيقيين إذًا في كاميرا من نقابة الممثلين، أمس، أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن إيقاعية بمنع البلوغرز من إيقاع، فأصبح هو التريند. وبعد 24 ساعة، جاء رد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بمنع راغب علامة بسبب قبلة من إحدى المعجبات، لا يمكن أن يكون الآخر حديث السوشيال ميديا."

وأضاف الشناوي منتقدًا المشهد العام:
"النقابات الفنية المتخصصة تحوّلت إلى مراكز للوعي والإرشاد، وتبدد طاقتها في صغائر الأمور، بدلًا من دعم الفنون ومواجهة التحديات التي تهدد الصناعة."

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا فى أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل تابعت علي مدار يومان سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الإشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.



 

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