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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز تعلق بطريقتها الساخرة على ظهور إمام عاشور مع أحمد فتوح في حفل راغب علامة

ياسمين عز
ياسمين عز
رنا عبد الرحمن

علقت الإعلامية ياسمين عز على ظهور لاعب وسط الأهلي إمام عاشور، برفقة أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، خلال حضورهما حفل الفنان راغب علامة في الساحل الشمالي، في واقعة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد قرار نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على فتوح وتحويله للتحقيق، على خلفية خروجه من معسكر الفريق الإعدادي دون إذن، وحضوره الحفل دون موافقة إدارة النادي.

وخلال ظهورها على قناة «MBC مصر»، قالت ياسمين عز بأسلوبها المعروف: «إمام عاشور؟ أنا تأكدت بنفسي إنه مش قريب راغب علامة، ورايح الحفل علشان يعمل تأهيل للكتف المصاب».

وأضافت ساخرة: «الحفلات زي دي بتخلي الواحد يرفع إيده يمين وشمال، والدكتور قال لإمام يرفع إيده فوق عشر عدات، وده نوع من العلاج الطبيعي… فأرجوكم محدش يعدل عليا، اللي مش في مجال العلاج الطبيعي ميفتيش!».

ويأتي تعليق ياسمين عز في إطار سلسلة من التصريحات الساخرة التي أدلت بها بشأن الواقعة، والتي أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل.

عاشور فتوح راغب علامة غرامات الساحل حفلات

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