محافظ البحر الأحمر: إنشاء مركز متكامل لرعاية المرأة بالقصير بتكلفة 19.6مليون جنيه

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء المركز الشامل لرعاية وخدمة المرأة بمدينة القصير بتكلفة 19.6 مليون جنيه، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 99% وجارٍ أعمال التسليم المبدئي تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود المحافظة لتمكين المرأة ودعمها اجتماعيًا واقتصاديًا، موضحًا أن المركز يعد الأول من نوعه بالمدينة ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التدريبية والاجتماعية والصحية والترفيهية للسيدات، خاصة المرأة العاملة.

ويضم المركز في الدور الأرضي مركزًا لخدمة المرأة العاملة، وورشًا لإنتاج السجاد والخياطة والتطريز، إلى جانب حضانة ومكتب إداري، بينما يشمل الدور الأول العلوي ورشة خياطة أخرى، ومطعمًا وقاعة ألعاب للأطفال ومكانًا ترفيهيًا وغرفة غسيل.

أما الدور الثاني العلوي فيضم منطقة ألعاب للأطفال، وغرف مبيت زوجي (5 غرف) وفردي (3 غرف) جميعها مزودة بحمامات داخلية، بالإضافة إلى صالة استقبال، وغرفة دعم نفسي، وأوفيس.

وأكد المحافظ أن هذا المركز يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المتكاملة للأسرة، خاصة في المدن الجنوبية للمحافظة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية والتجهيز للافتتاح في أقرب وقت.