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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر: رقابة صارمة على العيادات السياحية وإنشاء مركز شامل لرعاية المرأة بالقصير

اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر
ابراهيم جادالله

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن حزمة من القرارات الحاسمة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للسائحين داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، وذلك بعد ورود شكاوى عن تعرض البعض للاستغلال داخل بعض العيادات والصيدليات.

كلف المحافظ بتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الصحة وهيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة، لفحص تراخيص وأسعار هذه المنشآت، واتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفة، قد تصل إلى الغلق الكامل. كما تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى السائحين، مع وضع لوحات إرشادية داخل المناطق السياحية توضح أماكن المستشفيات الحكومية وأسعار الخدمات الطبية.

كما وجه المحافظ مديرية الصحة بإعداد قائمة موحدة بأسعار الخدمات الطبية داخل العيادات السياحية، والتنسيق مع المطارات والموانئ لتوزيع برشورات توجيهية على السائحين، تشمل "باركود" لبرنامج إلكتروني يوضح البيانات الطبية ورقم الخط الساخن.

وفي سياق آخر، أعلن المحافظ عن الانتهاء من تنفيذ مركز شامل لرعاية وخدمة المرأة بمدينة القصير بتكلفة 19.6 مليون جنيه، ويضم المركز حضانة، وورش خياطة وتطريز، ومكتب دعم نفسي، وغرف مبيت، ومرافق ترفيهية، في خطوة تستهدف تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصة في جنوب المحافظة.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن الحفاظ على حقوق السائحين وتمكين المرأة من أولويات الدولة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوز يضر بصورة البحر الأحمر أو يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر شكاوى السائحين مديرية الصحة

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