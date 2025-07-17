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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرور ميداني على وحدة الميناء الصحية بالغردقة لتقييم جودة الخدمات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نفّذت إدارتا المتابعة وسلامة المرضى بمديرية الصحة بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على وحدة الميناء الصحية بمدينة الغردقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة، بهدف متابعة جودة الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شمل المرور تقييم جودة الخدمة الطبية داخل الوحدة، ومتابعة تنفيذ الخطة التصحيحية ورفع مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى التأكد من الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية بكامل تشكيلها خلال أوقات العمل الرسمية.

كما راجع الفريق توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة وسير العمل المنتظم، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات الصحية القومية، وفي مقدمتها مبادرة "الألف يوم ذهبية" لدعم صحة الأم والطفل.

وأجرى فريق المتابعة تقييمًا شاملًا لأقسام الوحدة وفقًا لمعايير GSR، التي تشمل سلامة الأدوية، الجراحة الآمنة، سلامة بيئة العمل، بالإضافة إلى مراجعة السجلات الطبية ومؤشرات الأداء، لضمان التوثيق الدقيق وجودة تقديم الخدمة الصحية.

يأتي هذا المرور في إطار حرص مديرية الصحة على متابعة الأداء الميداني وضمان التزام الوحدات الصحية بتقديم خدمات متميزة وآمنة للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة وزارة الصحة مديرية الصحة بالبحر الأحمر

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