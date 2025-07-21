الشعب الجمهوري يستمر بتنظيم المؤتمرات واللقاءات دعمًا لمرشحيه في انتخابات الشيوخ

يواصل حزب الشعب الجمهوري تكثيف جهوده الميدانية من خلال تنظيم مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة وجولات ميدانية في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على النظامين الفردي والقائمة.

شهدت الفعاليات حضورًا واسعًا من المواطنين وأعضاء الحزب، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والحزبية والمرشحين أنفسهم، حيث عرضوا برامجهم الانتخابية التي تعكس رؤية الحزب في دعم مسيرة التنمية وتعزيز جودة الحياة للمواطن المصري.

كما ناقشت اللقاءات أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات المقررة يومي ٤ و٥ أغسطس، تأكيدًا على الدور الوطني للمواطن في اختيار ممثليه تحت قبة الشيوخ، وتعزيز التمثيل الشعبي في الغرفة الثانية للبرلمان.

ويخوض حزب الشعب الجمهوري انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من المرشحين البارزين، من بينهم المهندس محمد زكي، مرشح الحزب على النظام الفردي عن محافظة القاهرة، والأستاذ أحمد الفار، مرشح فردي عن محافظة الجيزة، إلى جانب الأستاذ أحمد طرمان، الذي يخوض المنافسة على النظام الفردي ممثلًا عن محافظة الإسكندرية. كما تمثل الدكتورة ولاء هرماس رضوان الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويؤكد الحزب التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين، وعرض رؤيته الوطنية لبناء دولة حديثة، وتعزيز العمل البرلماني بما يخدم مصالح الوطن والمواطن.