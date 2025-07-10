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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"الشعب الجمهوري" يراجع رؤيته الانتخابية ويعلن أسماء مرشحيه لانتخابات الشيوخ

رئيس حزب الشعب الجمهوري
رئيس حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المرتقب، عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا موسعًا ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، بنظامي الفردي والقائمة، بهدف استعراض البرنامج الانتخابي وتنسيق الجهود التنظيمية والميدانية خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الاجتماع رئيس الحزب حازم عمر، ونائبه أحمد أبو هشيمة، إلى جانب عدد من قيادات الأمانات المركزية، على رأسهم محمد صلاح أبوهميلة، أحمد الألفي، زاهر الشقنقيري، أحمد إسلام، شذا أحمد، وعبد المنعم إبراهيم.

وأكدت قيادات الحزب على أهمية العمل بروح الفريق، وتقديم خطاب انتخابي يعكس وعي الحزب وتوجهاته الوطنية، مشددين على أن المعركة الانتخابية ليست مجرد أرقام، بل اختبار لقدرة التنظيم والرؤية السياسية.

أسماء مرشحي الحزب لمجلس الشيوخ:

أحمد أبو هشيمة – قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد

إيهاب وهبة – قائمة شرق الدلتا

أحمد جمعة بدر نوح – قائمة غرب الدلتا

ولاء هرماس متولي – قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

نورالدين مصطفى طه – قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

محمد أحمد عبد الرحمن فرج – محافظة القاهرة

أحمد شعبان عبد الرازق محمد – محافظة الجيزة

وليد أحمد عبد الرحمن أبوبكر – محافظة الفيوم

ماجد دياب غانم – محافظة الشرقية

أحمد سعيد محمد يوسف – محافظة الإسكندرية

ويواصل الحزب تحركاته الميدانية وتنظيم الفعاليات الجماهيرية استعدادًا لخوض الانتخابات، وسط تأكيدات على الالتزام بالعمل المشترك والانفتاح على المواطنين في مختلف المحافظات.

حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ لاستحقاق الانتخابي المرتقب البرنامج الانتخابي

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