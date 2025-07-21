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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب مصري يقترب من مزاملة محمد عبد المنعم في نيس الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
حمزة شعيب

 رصد اهتمام نادي نيس الفرنسي بضم المهاجم المصري مصطفى محمد لتدعيم خطه الأمامي.

تشير تقارير صحفية فرنسية، أبرزها ما نشرته صحيفة "ليكيب"، إلى أن نادي نيس الفرنسي يستهدف تعزيز قدراته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووضع اسم المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد على رأس قائمة اهتماماته.

يأتي هذا التحرك من جانب نيس في ظل توقعات بحدوث تغييرات في صفوفه الهجومية. 

فمن المنتظر أن يغادر المهاجم جايتان لابورد إلى نادي الدرعية السعودي، كما أن هناك احتمالية لرحيل إيفان جيسان، مما يخلق حاجة ملحة لضم مهاجم جديد.

مصطفى محمد: خيار استراتيجي لتعزيز الهجوم

يبلغ مصطفى محمد من العمر 27 عامًا، ويرتبط بعقد مع نانت حتى صيف 2027.

 لكن التقارير تشير إلى أنه بات متاحًا في سوق الانتقالات بعد قضائه ثلاثة مواسم بقميص "الكناري". يُعد محمد إضافة قوية لأي خط هجوم، حيث أظهر قدرات تهديفية مميزة خلال الموسم الماضي، مسجلًا 10 أهداف في الدوري الفرنسي، رغم التحديات التي واجهها فريقه.

ويُنظر إلى مصطفى محمد كخيار مناسب لدعم المهاجم الأساسي تيريم موفي، وتوفير عمق هجومي للفريق في الموسم الجديد.

في حال إتمام الصفقة، قد يجد مصطفى محمد نفسه زميلًا لمواطنه المصري محمد عبد المنعم، الذي انضم مؤخرًا إلى نيس قادمًا من النادي الأهلي. وجود ثنائي مصري في الفريق قد يُسهم بشكل كبير في تسهيل اندماج مصطفى محمد داخل صفوف نيس وتكيّفه مع الأجواء الجديدة.

محمد عبد المنعم نيس الفرنسي نانت مصطفي محمد

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