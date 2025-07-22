أزمات طفل المرور تعود من جديد.. سماع أقوال المجنى عليه بعصا «البيسبول» اليوم

عادت أفعال طفل المرور العدوانية تتصدر المشهد، وتستمع جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال يوسف المجني عليه في واقعة طفل المرور مجددا، وذلك بعد الاعتداء عليه بعصا بيسبول من 4 متهمين.

قال والد يوسف ضحية طفل المرور، إنه تسلم طلب استدعاء لنجله لحضور جلسة تحقيق جديدة، في واقعة تعرضه للاعتداء بعصا بيسبول من 4 متهمين أمام إحدى المدراس بالمقطم، مؤكدا أن جهات التحقيق طلبت جميع الأوراق والتقارير الطبية لفحصها وفي انتظار نتيجة تحليل المخدرات في مصلحة الطب الشرعي للمتهم بالتعدي على نجله.

كان المتهمون الأربعة، بينهم فتاة، تقرر إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بعد الاستماع إلى أقوالهم، وعرض المتهم الأول طفل المرور على مصلحة الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه.

واستمعت جهات التحقيق المختصة، إلى أقوال الطالب يوسف خالد، ضحية الاعتداء في واقعة مشاجرة المقطم المتهم فيها أحمد أبو المجد الشهير بـ طفل المرور وعدد من زملائه، وذلك في إطار استكمال التحقيقات.

حضر يوسف إلى غرفة التحقيقات على كرسي متحرك، بعد خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية نسبيًا، حيث كان أُصيب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، إثر اعتداء عنيف تعرض له أمام أحد المراكز التعليمية باستخدام عصا بيسبول.