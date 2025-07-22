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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 5.4% يونيو الماضي

الصين
الصين
وكالات

شهد استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، نموًا مطردًا في شهر يونيو الماضي؛ إذ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة الصينية، أمس، ارتفاع حجم استخدام الكهرباء بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي ليصل إلى 867 مليار كيلوواط ساعي.


وارتفع استهلاك الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي في الصين، في يونيو الماضي، بنسبة 4.9% و3.2% على أساس سنوي ليصل إلى 13.3 مليار كيلوواط ساعي و548.8 مليار كيلوواط ساعي على التوالي، بينما ارتفع الاستهلاك في القطاع الخدمي بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 175.8 مليار كيلوواط ساعي.
وبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء لسكان الصين الشهر الماضي 129.1 مليار كيلوواط ساعي، بزيادة قدرها 10.8% على أساس سنوي.
وخلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين، ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 4.84 تريليونات كيلوواط ساعي.
وشهدت العديد من مناطق الصين، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة مرتفعة، وسجل استهلاك الكهرباء مستوى قياسيًا في 16 يوليو الجاري، وبلغ الحمل الوطني الأقصى 1.506 مليار كيلوواط، ليتجاوز بذلك عتبة الـ1.5 مليار كيلوواط لأول مرة.
 

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