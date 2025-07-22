طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة تخليل الليمون المعصفر فى المنزل .

طريقة عمل ليمون معصفر

المقادير لعمل ليمون معصفر..

1كيلو ليمون

عصفر

حبة البركة

ملح خشن

شطة حسب الرغبة

زيت زيتون

عصير 1/2كيلو ليمون

طريقة عمل ليمون معصفر

طريقة التحضير لعمل ليمون معصفر..

نشترى الليمون الأصفر كبير الحجم، وينزل فى ماء مغلى على النار فقط ليغلى غلوتين وعندما تشعرين إنه تفتح يغير ماءه ثم ينقع فى ماء نظيف فقط لمدة يومين نقوم خلالها بتغيير الماء عليه مرتين يوميًا.

ونعصر النصف كيلو ليمون ونحتفظ بعصيره فى الثلاجة، ونتعامل مع القشر نفس معاملة الليمون تماما، ويغلى معه ثم ينقع لنفس المدة مع تكرار تغيير الماء، ونجهز خلطة الحشو من خلال خلط الملح الخشن مع العصفر، وحبة البركة، والشطة بحسب الرغبة مع القليل من عصير الليمون.

طريقة عمل ليمون معصفر

وبعد مرور الثلاث أيام نشرط كل حبة ليمون من الأعلى دون الوصول إلى القاع و نحشوه بخلطة الحشو، ونعبئه فى برطمانات زجاج معقمة مع مراعاة ضغطه جيدا فى البرطمان فى محاولة لإخراج أكبر قدر من الهواء.

ونصب الآن عصير الليمون ثم القليل من زيت الزيتون ثم نستكمل صب باقى كمية عصير الليمون، ونغطى وجه البرطمان بالزيت، ونتركه فى درجة حرارة المطبخ لمدة عشرة أيام، ولا نفتح عليه خلالها، وبعد ذلك يكون جاهزًا للاستخدام ونحفظ البرطمان بالثلاجة ولإ ضافة نكهة مميزة إضافية نضع بصلة واحدة من بصل التخليل داخل البرطمان.