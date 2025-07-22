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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع قرب ظهورها رسميا.. إليك أهم مواصفات ساعات Moto 360

ساعات Moto 360
ساعات Moto 360
لمياء الياسين

قد تعود موتورولا قريبًا إلى سوق الساعات الذكية بنظام Wear OS، وذلك بعد إحياء سلسلة ساعات Moto 360 الشهيرة، وتأتي هذه المرة بتصميم أكثر أناقة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

مواصفات ساعات Moto 360

تأتي  ساعة موتو 360 بتصميم أنيق وبقرص دائري، وتاج دوار، وزر إضافي على اليمين، جميعها داخل علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أساور معدنية متناسقة. يُعد هذا اختلافًا ملحوظًا عن الأشرطة المطاطية الرياضية التي رأيناها في العديد من الساعات الذكية الحديثة، بما في ذلك طرز موتو 360 القديمة.

إذا كنت لا تتذكر الساعة الأصلية، فقد أطلقت موتورولا ساعة Moto 360 الأولى في عام 2014 وكانت من بين الساعات الذكية الأولى التي تعمل بنظام Android Wear  وتبعه طراز من الجيل الثاني عام ٢٠١٥، إلا أن أمور ساءت بعد ذلك لتترك شركة موتورولا اسم Moto 360 لجهة خارجية، لتصدر بدورها الجيل الثالث عام ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين، هدأت مبيعات هذه المجموعة.

ميزات ساعة Moto 360

تعد ساعة Moto 360 جاهزة للانطلاق من جديد. ووفقًا للتسريب، ستتوفر الساعة الجديدة بخمسة خيارات ألوان، مع أن الصور تُظهر إصدارًا واحدًا فقط في الوقت الحالي.

لكن يبقى البرنامج غامضًا. جميع ساعات Moto 360 حتى الآن تعمل بنظام Wear OS. 

ومن المتوقع أن يتبع إصدار 2025 نفس النهج، وقد يُطرح لأول مرة مع Wear OS 6، أحدث إصدار من منصة جوجل للأجهزة القابلة للارتداء، ولكن حتى تؤكد موتورولا ذلك رسميًا، لا يمكننا الجزم بذلك.
 

الساعات الذكية ساعات Moto 360 ساعة موتو 360 نظام Wear OS

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