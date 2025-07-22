محافظ الوادي الجديد: جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الملتزمة بالسداد

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.



واستهل المحافظ الاجتماع، بالتأكيد على إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء القرى وتصعيد كفاءات من سكرتيري القرى؛ لضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أصدر عددًا من التوجيهات جاء أهمها الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الملتزمة بالسداد ومنح فترات سماح للمشروعات الكبرى وفقًا لخطة زمنية وعرض موقف مبادرة الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات المزمع إطلاقها في شهر سبتمبر القادم، لتوفير سلالات جيدة من الضأن والماعز للمشروعات الزراعية بتسهيلات فى السداد بتمويل من البنك الزراعي.

كما قر توفير أجهزة مكافحة سوسة النخيل للمشروعات الزراعية ،على أن يقوم الصندوق بتحصيل قيمتها من أصحاب المشروعات ومنح مهلة حتى منتصف أغسطس للمشروعات المتقاعسة عن سداد المديونيات بعد توجيه إنذارات، يتم بعدها سحب الأرض وإعادة طرحها بالمزاد.

كما قرر تعاقد الصندوق مع الشركة المُنتجة للطاقة بمنطقة بحيرة باريس، وتتولى المحافظة توزيع التيار على المشروعات وتحصيل القيمة من المستفيدين.