الزمالك: كل فحوصات أحمد الجفالي الطبية أثبتت سلامته

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر بالزمالك أن كل الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الجفالي مهاجم الزمالك ،أثبتت سلامته الطبية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المصدر بالزمالك: "كل الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد الجفالي أثبتت سلامته بشكل كامل قبل بداية الموسم".

كشف النجم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن اقتراب نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع اللاعب الشاب أحمد الجفالي، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب حسن عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": “تقارير تفيد أن الاتحاد السكندري يقترب من استعارة أحمد الجفالي لمدة موسم من الزمالك”.



وكان مسؤولو نادي الزمالك قد حصلوا على توقيع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة خمسة مواسم بداية من الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد موافقة مسؤولي نادي زد على انتقال اللاعب للزمالك في الموسم المقبل، وتشهد الفترة الحالية الاتفاق على كافة التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة.