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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الصيدلة بتوقيع جديد.. "فارم دي" والتدريب الإجباري شرط أساسي للترخيص ومكافأة 2500 جنيه

مزاولة المهنة
مزاولة المهنة
عبد الرحمن سرحان

يتساءل عدد كبير من الطلاب، وخاصة الراغبين في الالتحاق بكليات الصيدلة، عن شروط مزاولة المهنة في ضوء التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

شروط جديدة لمزاولة المهنة

تضمنت التعديلات التأكيد على أن اجتياز سنة تدريبية كاملة يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة. ويُجرى امتحان الحصول على الترخيص من خلال المجلس الصحي المصري، مع التأكيد على صرف مكافأة شهرية للمتدربين من خريجي كليات الصيدلة الحكومية. وأُوضح أن هذه السنة هي "تدريبية" وليست دراسية، على غرار ما هو معمول به في كليات الطب من دراسة أكاديمية يليها تدريب عملي مكثف.

فارم دي شرط للقيد من دفعة 2023/2024

نص التعديل على أنه ابتداءً من خريجي العام الجامعي 2023/2024، لا يُقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة إلا من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي (PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو من حصل على درجة علمية معادلة. كما يشترط أن يكون الخريج قد أتم التدريب الإجباري لمدة سنة.

ويتم تنفيذ هذا التدريب داخل المستشفيات الجامعية، أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو من يُندبهم المجلس من صيادلة وأطباء متخصصين.

استثناء من شرط التدريب

واستثنت التعديلات من شرط التدريب الإجباري الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة التقليدي، ممن لا يسري عليهم هذا الشرط، دون أن تسري عليهم الامتيازات المتعلقة بالتدريب الجديدة.

مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا

واشتمل التعديل أيضًا على بند يقر بمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس فارم دي مكافأة شهرية خلال مدة التدريب لا تقل عن 2500 جنيه، ولا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، على أن تُحدَّد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر -بحسب الجهة التعليمية– وبعد موافقة وزير المالية.

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