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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة منتخب مصر لسيدات السلة في بطولة الأفروباسكت 2025

منتخب سيدات السلة
منتخب سيدات السلة
محمد سمير

أعلن الإسباني جوليان مارتينيز المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات، قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة الأفروباسكت ، والتي تقام في كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 3 أغسطس المقبل.

وتضم القائمة كل من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح ، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد ، ⁠نورهان فؤاد ، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي ، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، علي عبدالباري محلل أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال، إيمان جمال مدلك، مصطفى جامع، أحمد سيد، معايشة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، كوت ديفوار  وأنجولا.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم 26 يوليو الجاري، وفي اليوم التالي يلتقي منتخب أنجولا.

جوليان مارتينيز لكرة السلة للسيدات الأفروباسكت كرة السلة للسيدات منتخب مصر مع كوت ديفوار

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