حريق ضخم في مجمع تجاري بالمنطقة الحرة بميناء شمالي إيران

اندلع حريقا في مجمع تجاري في المنطقة الحرة بميناء أنزلي شمال إيران حيث يعمل رجال الإطفاء على إخماده.



واندلع حريقًا ضخما في ورشة لمعالجة المشتقات النفطية في منطقة زيار شرق المدينة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما سيطرت فرق الإطفاء علي الحريق قبل أن يمتد إلى منشآت ومصادر قابلة للاشتعال في المناطق المجاورة.



وذكرت تقارير صحفية إيرانية، أن الحريق اندلع في ورشة لإنتاج الزيوت ومشتقات النفط، حيث تم على الفور إرسال فرق الطوارئ في مدينة أصفهان إلى الموقع.

أضافت أن فرق دعم من بلدات بهارستان، بيلي وران، و دستجا شاركت في عمليات الإطفاء، ونجحت في احتواء النيران التي انتشرت على مساحة تُقدّر بـ1500 متر مربع، والحيلولة دون امتدادها إلى منشآت مجاورة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال