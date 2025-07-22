قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. ننشر المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية 2025
من نيودلهي إلى تل أبيب.. خطة ترامب ونتنياهو السرية لليوم التالي في غزة
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا تحطم طائرة في دكا
أونروا: 6 آلاف شاحنة محملة بالغذاء والأدوية تنتظر دخول غزة
بلومبرج: تشغيل محطتين عائمتين جديدتين للغاز المسال في مصر
موجة حر استثنائية تضرب مصر.. تحذيرات من ارتفاع الحرارة والرطوبة
لبنان على صفيح ساخن.. اتصالات مكثفة لنزع فتيل الأزمة وحزب الله في قلب المفاوضات
عيادات تجميل خارج القانون.. غلق 5 فروع لعيادة شهيرة وعقوبات مشددة للمخالفين
نتيجة الثانوية العامة 2025.. إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى وانطلاقها في هذا الموعد
حبس بلوجر لاتهامهما بالتشهير بموظف حكومي
الهندسة 88.5% و83.41% الحاسبات والمعلومات.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي رياضة
فتح باب التقديم في مدارس STEM و المتفوقين بعين شمس .. الرابط والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال: الحملة ضد إيران لم تنته والعمليات في الضفة وغزة مستمرة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أكد رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ان  الحملة ضد إيران لم تنته بعد، مشددة علي ضرورة استعداد الجيش الاستعداد لحملة مطولة ومتعددة الجبهات.


وأوضحت رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حرب غزة واحدة من أكثر الحروب التي واجهها الجيش تعقيدا وتكبدنا خسائر فادحة فيها.

وشددت رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي علي ضرورة استمرار العمليات في الضفة الغربية وحزب الله وضد الأهداف الإيرانية في سوريا.

كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موعد انتهاء الحرب العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع القول بأن الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق وثمة رغبة لدى الجانبين، ذلك في ظل اصرار نتنياهو والوزراء المتطرفين الصهاينة في استمرار الحرب.


وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الي ان الجيش مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم قلقون للغاية عقب تقارير عن اعتزام الجيش تنفيذ عمليات وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو وكاتس وقادة الجيش بأن يشرحوا كيف يمكن ضمان حياة المختطفين.

جيش الاحتلال عائلات الأسرى الإسرائيليين رئاسة أركان جيش الاحتلال حرب غزة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس .. بالدرجات والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 |بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم .. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

ترشيحاتنا

الملك وأنا

اليوم .. العرض الثاني لـ "كارمن"و"الملك وأنا" ضمن فعاليات القومي للمسرح

راغب علامة

محامية شهيرة: ما تعرض له راغب علامة يعد في القانون تحرش

مؤمن خليل

صيف الأوبرا 2025 يجدد شباب الموسيقي العربية على المكشوف

بالصور

تفسير حلم رؤية الميت مبتسما.. رسالة من السماء أم انعكاس لسلام داخلي

تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم
تفسير حلم رؤية الميت مبتسم

طريقة تخليل الليمون المعصفر في المنزل

طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل
طريقة تخليل الليمون المخلل المعصفر فى المنزل

مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

نمر السيارة تسهل على اللصوص سرقتها وتسجيلها بأسمائهم.. تفاصيل

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد