جيش الاحتلال: الحملة ضد إيران لم تنته والعمليات في الضفة وغزة مستمرة

أكد رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الحملة ضد إيران لم تنته بعد، مشددة علي ضرورة استعداد الجيش الاستعداد لحملة مطولة ومتعددة الجبهات.



وأوضحت رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن حرب غزة واحدة من أكثر الحروب التي واجهها الجيش تعقيدا وتكبدنا خسائر فادحة فيها.

وشددت رئاسة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي علي ضرورة استمرار العمليات في الضفة الغربية وحزب الله وضد الأهداف الإيرانية في سوريا.

كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو موعد انتهاء الحرب العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقال نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع القول بأن الجيش يوصي المستوى السياسي بالتوصل لاتفاق وثمة رغبة لدى الجانبين، ذلك في ظل اصرار نتنياهو والوزراء المتطرفين الصهاينة في استمرار الحرب.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الي ان الجيش مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم قلقون للغاية عقب تقارير عن اعتزام الجيش تنفيذ عمليات وسط قطاع غزة.

وذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو وكاتس وقادة الجيش بأن يشرحوا كيف يمكن ضمان حياة المختطفين.