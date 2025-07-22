وزير الشباب والرياضة ينعى الحكم الدولي في المصارعة أمينة رفيق

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الحكم الدولي في المصارعة أمينة رفيق.



وجاء نص بيان النعي كما يلي: "يتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة في وفاة الحكم الدولي في المصارعة أمينة رفيق، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم أثناء مشاركتها في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بمدينة الإسكندرية.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ."

وكانت الحكم الدولية أمينة رفيق تعرض لسقوط شباك عليها من أعلى العمارات ليتم نقلها إلى المستشفى حيث تسبب الحادث فى إصابتها بنزيف فى المخ وكسر في الجمجمة خلال مشاركتها في بطولة منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية المقامة في محافظة الإسكندرية ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح يوم الأحد الماضي.

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح عن توقف كافة الأنشطة والفعاليات بالاتحاد والأفرع لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الحكم الدولية أمينة رفيق محسن.