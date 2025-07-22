رافائيل لياو مشيدا بمودريتش وأليجري: ميلان يسير نحو موسم استثنائي

أبدى النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان، سعادته الكبيرة بانضمام النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش إلى صفوف "الروسونيري" هذا الصيف، مشيدًا بالصفقة التي أبرمها النادي بعد انتهاء عقد اللاعب مع ريال مدريد، واصفًا إياها بـ"الاستثمار الرائع".

وقال لياو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إن وجود مودريتش يمثل إضافة هائلة لميلان.

وأضاف: "الخبرة والجودة، هذا ما يجلبه لوكا معنا. هو لاعب عظيم ووجوده سيساعد الفريق كثيرًا، أنا سعيد بقدومه، وأتوقع منه أشياء عظيمة".

وعبّر لياو عن إعجابه الكبير بالمدرب الجديد ماسيميليانو أليجري، العائد لقيادة ميلان، قائلاً: "أليجري مدرب يعرف كيف يفوز، ويمتلك خبرة كبيرة، وسبق له تحقيق النجاحات مع ميلان. هو يتحدث مع الجميع، ويُدير غرفة الملابس بشكل رائع، حتى اللاعبون الشباب يشعرون بالراحة معه".

وأشار لياو إلى الأثر الشخصي الذي يتركه أليجري عليه خلال التدريبات، مضيفًا: "هو يساعدني على التحسن باستمرار. كل موسم يُطالبني الناس بالمزيد، وأنا أسعى دائمًا للتطور. أليجري يفهم كرة القدم جيدًا، ويمنحني الأدوات لأصبح أفضل".

وعن تطلعاته مع الفريق في الموسم الجديد، قال لياو: "ارتداء قميص ميلان حلم كبير. حققت معه ألقابًا مهمة، وفي كل موسم نرغب في تكرار ذلك. ميلان نادٍ كبير ويستحق التواجد في دوري أبطال أوروبا كل عام".

ويأمل لياو، أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، أن يشكل مع مودريتش وباقي النجوم تحت قيادة أليجري توليفة قادرة على إعادة ميلان إلى منصات التتويج المحلية والقارية، بعد عدة مواسم من التذبذب في المستوى على الساحة الأوروبية.