قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف إسرائيلي عنيف يستهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة
مجاعة تتفاقم وسوء تغذية بين الأطفال .. حصار الاحتلال يفتك بسكان غزة
نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات
الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما
حريق هائل جنوب تل أبيب يستنفر 26 طاقم إطفاء وسط موجة حرائق تجتاح إسرائيل
غزة تموت جوعا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يطلق نداء استغاثة للعالم
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو
وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بعد قليل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ويناقش الترتيبات النهائية
موجة حر شديدة تجتاح إيران وتتسبب في انقطاع المياه والكهرباء
مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميتروفيتش يقترب من مغادرة الهلال: برمنجهام سيتي يتقدم بعرض رسمي لضم المهاجم الصربي

ميتروفيتش
ميتروفيتش
إسلام مقلد

أشعلت تقارير صحفية صربية الجدل مجددًا حول مستقبل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، بعد الكشف عن تلقي "الزعيم" عرضًا رسميًا من نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، في خطوة قد تنهي مشواره مع النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة Danas الصربية، نقلًا عن تقارير بريطانية، فإن إدارة الهلال تلقت عرضًا من برمنغهام سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، للتعاقد مع ميتروفيتش مقابل 13 مليون يورو، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط هجومه بلاعب يملك خبرة أوروبية وسجل تهديفي مميز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للهلال، خاصة وأن ميتروفيتش يدخل عامه الأخير في عقده مع الفريق، ما يدفع الإدارة لدراسة العرض بجدية من أجل تحقيق استفادة مالية قبل رحيله بالمجان الصيف المقبل.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن المدرب الإيطالي الجديد للهلال، سيموني إنزاجي، يدرس تعزيز الخط الأمامي للفريق، نظرًا لتكرار إصابات ميتروفيتش خلال الموسم الماضي، والتي أثرت على جاهزيته في بعض المراحل الحاسمة.

وكان المهاجم الصربي قد انضم للهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، ونجح خلال فترة قصيرة في ترك بصمة واضحة، حيث سجل 68 هدفًا في 79 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في تتويج "الزعيم" بثلاثية محلية شملت الدوري السعودي، كأس الملك، وكأس السوبر.

وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل ميتروفيتش، بين البقاء مع الهلال لموسم إضافي أو العودة إلى الملاعب الإنجليزية عبر بوابة برمنغهام، في تجربة قد تحمل طابع التحدي لاستعادة بريقه في البريميرليج مستقبلاً.
 

ألكسندر ميتروفيتش ميتروفيتش الهلال السعودي برمنجهام سيتي الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الثانوية العامة

دعاء النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025.. اشكر الله على كل حال

حكم المرأة التي ترفع صوتها على زوجها

حكم رفع المرأة لصوتها على زوجها.. دار الإفتاء تجيب

جانب من الملتقى

الملتقى الفقهي بالأزهر: مكانة الجار في الإسلام قرينة بالإيمان وأساس لتماسك المجتمع

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد