ميتروفيتش يقترب من مغادرة الهلال: برمنجهام سيتي يتقدم بعرض رسمي لضم المهاجم الصربي

أشعلت تقارير صحفية صربية الجدل مجددًا حول مستقبل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، بعد الكشف عن تلقي "الزعيم" عرضًا رسميًا من نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، في خطوة قد تنهي مشواره مع النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أوردته صحيفة Danas الصربية، نقلًا عن تقارير بريطانية، فإن إدارة الهلال تلقت عرضًا من برمنغهام سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، للتعاقد مع ميتروفيتش مقابل 13 مليون يورو، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خط هجومه بلاعب يملك خبرة أوروبية وسجل تهديفي مميز.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس بالنسبة للهلال، خاصة وأن ميتروفيتش يدخل عامه الأخير في عقده مع الفريق، ما يدفع الإدارة لدراسة العرض بجدية من أجل تحقيق استفادة مالية قبل رحيله بالمجان الصيف المقبل.

وفي السياق ذاته، أفادت المصادر أن المدرب الإيطالي الجديد للهلال، سيموني إنزاجي، يدرس تعزيز الخط الأمامي للفريق، نظرًا لتكرار إصابات ميتروفيتش خلال الموسم الماضي، والتي أثرت على جاهزيته في بعض المراحل الحاسمة.

وكان المهاجم الصربي قد انضم للهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، ونجح خلال فترة قصيرة في ترك بصمة واضحة، حيث سجل 68 هدفًا في 79 مباراة بمختلف المسابقات، وساهم في تتويج "الزعيم" بثلاثية محلية شملت الدوري السعودي، كأس الملك، وكأس السوبر.

وتبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد مستقبل ميتروفيتش، بين البقاء مع الهلال لموسم إضافي أو العودة إلى الملاعب الإنجليزية عبر بوابة برمنغهام، في تجربة قد تحمل طابع التحدي لاستعادة بريقه في البريميرليج مستقبلاً.

