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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ثورة 23 يوليو وضعت أسس الدولة الوطنية الحديثة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
حسن رضوان

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد لحظة فارقة في تاريخ مصر، بل كانت بداية حقيقية لبناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس العدالة والاستقلال والسيادة الشعبية.


وأضافت أن الثورة جاءت استجابت لإرادة شعبية رافضة للتبعية والظلم، ومطالبة بالحرية والكرامة، مؤكدة أن ثورة يوليو لم تنهِ حكمًا ملكيًا فحسب، بل دشنت مرحلة جديدة من الوعي الوطني، قامت على تحقيق المصلحة العامة وإعادة الحقوق لأصحابها.

وأشارت رشاد إلى أن ما نشهده اليوم من تحولات كبرى في إطار الجمهورية الجديدة يمثل امتدادًا لمسار ثورة يوليو، حيث تتبنى القيادة السياسية رؤية واضحة نحو بناء دولة قوية وحديثة، تُحقق التنمية الشاملة وترتكز على تمكين المواطن المصري في قلب كل عملية إصلاح.
ووجهت النائبة هند رشاد التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة الباسلة، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية ستظل دائمًا صمام أمان الدولة وحامية لإرادة الشعب.
واختتمت رشاد تصريحها قائلة:"ستبقى ثورة يوليو رمزًا للإرادة الحرة، وبوصلةً وطنية نستلهم منها الدروس في كل مرحلة، لنواصل البناء ونُثبت للعالم أن مصر قادرة على تجاوز التحديات وصناعة مستقبلها بإرادتها المستقلة."

مجلس النواب النائبة هند رشاد ثورة 23 يوليو 1952 بناء الدولة الوطنية السيادة الشعبية

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