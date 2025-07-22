اتحاد العمال: ثورة 23 يوليو أرست دعائم العدالة الاجتماعية ورفعت راية الكرامة

قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبطال القوات المسلحة البواسل، وشعب مصر العظيم، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952،

وقال الاتحاد في بيان، إننا نستعيد بكل الفخر والاعتزاز في هذا اليوم من كل عام ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، تلك الثورة التي غيرت مجرى التاريخ المصري، وأرست دعائم العدالة الاجتماعية، ورفعت راية الكرامة الوطنية، وفتحت الباب أمام بناء دولة قوية ذات سيادة واستقلال.

وأضاف البيان أن ثورة يوليو لم تكن مجرد حدث تاريخي، بل كانت بداية عهد جديد من النضال من أجل العدالة والمساواة، واسترداد حقوق العمال والفلاحين، وتحرير الإرادة الوطنية من التبعية والاستعمار.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذه المناسبة الخالدة، اعتزازه بالدور الذي لعبه عمال مصر الأوفياء في دعم الثورة وحماية مكتسباتها، وإسهامهم الدائم في مسيرة بناء الوطن.

ودعا الاتحاد العام في بيانه جميع أبناء الشعب المصري إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، والعمل الجاد والإخلاص في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يواصل السير على نهج الحفاظ على كرامة الوطن وحقوق أبنائه.

واختتم الانحاد بيانه بالترحم على الزعيم جمال عبد الناصر، قائد ثورة يوليو، وكل من ضحوا من أجل حرية وكرامة هذا الوطن العظيم.